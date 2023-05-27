В Пермском крае в здании МВД нашли тело сотрудника полиции

Андрей Фомин (Фото: ГИБДД Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу)

Тело сотрудника полиции обнаружено в служебном кабинете в Горнозаводске Пермского края, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом РБК сообщила пресс-служба МВД по региону.

«В Горнозаводске 26 мая в одном из служебных кабинетов обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», — заявили в пресс-службе.

Утром телеграм-канал Baza сообщил, что в Горнозаводске обнаружили тело начальника ГИБДД по району Андрея Фомина. По данным Baza, он покончил с собой. У него был конфликт с начальством и невыплаченный кредит в размере 1 млн руб., говорится в публикации.

Ранее в июне в Екатеринбурге нашли тело сотрудника патрульно-постовой службы с предсмертной запиской. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что самоубийство не связано со службой мужчины.