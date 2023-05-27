Тарантино ответил на вопрос о карьере фразой «продолжение следует»

Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино, говоря о возможном завершении режиссерской карьеры на Каннском фестивале, заявил, что «продолжение следует», сообщает телеканал France24.

«Продолжение следует», — заявил Тарантино, говоря о карьере.

Режиссер не раз говорил, что хотел бы снять десять фильмов или уйти на пенсию к тому времени, когда ему исполнится 60. Если считать две картины «Убить Билла» за одну, то на его счету девять фильмов. В этом году ему также исполняется 60 лет.

Последний фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» вышел в 2019 году. Проект получил премию «Золотой глобус», а сам Тарантино — награду в номинации «Лучший сценарий». Снявшийся в фильме Брэд Питт получил «Оскар» как лучший актер второго плана.

В середине марта Hollywood Reporter со ссылкой на источники сообщил, что Тарантино завершил работу над сценарием своего десятого, и, возможно, последнего фильма, который получил название «Кинокритик».

Действие фильма происходит в Калифорнии в 1977 году, пишет Deadline. The Hpllywood Reporter писал, что фильм может быть посвящен «одной из самых влиятельных кинокритиков всех времен» Полин Кейл (1919–2001). Однако сам Тарантино опроверг эту информацию и сообщил, что главным героем картины будет мужчина в возрасте 35 лет. Режиссер уточнил, что человек, ставший прототипом персонажа, «никогда не был по-настоящему знаменит».

Съемки фильма, по данным портала, начнутся осенью 2023 года.