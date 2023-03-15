Hollywood Reporter узнал о сценарии нового фильма Тарантино

Режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому и, возможно, последнему фильму, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Новый сценарий получил название «Кинокритик» (The Movie Critic). По словам собеседников издания, действие происходит в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Вероятно, фильм будет посвящен «одной из самых влиятельных кинокритиков всех времен» Полин Кейл (1919 — 2001).

Съемки фильма, как отмечает Hollywood Reporter, начнутся осенью 2023 года. Проект может быть представлен студиям и покупателям уже на этой неделе, пишет издание.

Полин Кейл была влиятельным кинокритиком, с 1967 по 1990 год вела колонку в The New Yorker. Ее рецензии были основаны на собственном впечатлении, из-за такой пристрастности они вызывали массу критики. Тарантино говорил, что Полин Кейл была его профессором, поскольку он никогда не ходил в киношколу, а изучал ее рецензии. В 2018 году вышел документальный фильм Роба Гарвера о Кейл, где снялся и Тарантино.

Режиссер не раз говорил, что хотел бы снять 10 фильмов или уйти на пенсию к тому времени, когда ему исполнится 60. Если считать две картины «Убить Билла» за один, то на его счету девять фильмов. В этом году ему также исполняется 60 лет.

Последний фильм Тарантино «Однажды...в Голливуде» вышел в 2019 году. Эта картина получила премию «Золотой глобус», а Тарантино получил эту награду также в номинации «Лучший сценарий». Снявшийся в этом фильме Брэд Питт получил «Оскар» как лучший актер второго плана.