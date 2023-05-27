В Москве закроют центральный участок серой ветки метро

В Москве закроют участок серой ветки метро между «Савеловской» и «Боровицкой» 27 и 28 мая

В Москве на два дня закроют участок Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии метрополитена между станциями «Савеловская» и «Боровицкая». Движения поездов между этими станциями не будет 27 и 28 мая, сообщает городской департамент транспорта.

Участок закрывают из-за ремонта вторые выходные подряд, уточняется в сообщении. Работы идут на станциях «Чеховская», «Цветной бульвар» и «Менделеевская».

Поезда от «Савёловской» будут ходить только на север, до станции «Алтуфьево», а от «Боровицкой» — только на юг, до «Бульвара Дмитрия Донского».

Пассажирам рекомендовали использовать альтернативные маршруты и пользоваться другими линиями метро. Между «Севеловской» и станцией «Менделеевская» серой и кольцевой линий будут курсировать автобусы М40, 447 и с543