Станции московского метро в районе Красной площади закроют на выход 7 и 9 мая

Станции метро возле Красной площади закроют на выход 7 и 9 мая

Фото: АГН «Москва»

Станции московского метро вблизи Красной площади закроют для выхода 7 и 9 мая, сообщает столичный дептранс. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме.

Выйти нельзя будет со станций: «Александровский сад», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».

Для станций «Китай-город, «Лубянка», «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» «возможны дополнительные ограничения», следует из опубликованной ведомством карты.

9 мая на Красной площади пройдет парад Победы, а 7 мая состоится его генеральная репетиция.

Ранее дептранс сообщил, что до 10 мая в центре Москвы будет недоступен каршеринг.