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Политика ,  
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В Раде предложили переименовать Грузию в Сакартвело

В Верховной Раде Украины предложили переименовать Грузию в Сакартвело для сближения стран

Депутаты Верховной рады Украины предложили официально изменить название Грузии на Сакартвело, проект соответствующего постановления опубликован на сайте украинского парламента.

Авторы документа — представители партий «Европейская Солидарность», «Голос», «Батькивщина» и правящей «Слуга народа»

Переименование будет способствовать сближению двух государств и позволит избавиться от «русифицированного» названия Грузии, считают авторы инициативы.

«Для достижения цели законопроекта предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии», — сказано в пояснительной записке к документу.

Жителей Грузии — грузин — после переименования предлагается называть картвелами.

Сакартвело — самоназвание Грузии, которое используют жители этой страны. В переводе оно означает «страна картвелов». Картвелы — это самоназвание грузин.

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Название «Грузия» употребляют в России и некоторых других государствах. В Европе и других странах Запада принято название Georgia (Джорджия). При этом в январе 2021 года в Литве утвердили закон, согласно которому наименование Грузии во всех официальных документах изменили на Сакартвело.

Грузинские власти неоднократно просили международное сообщество отказаться от использования названия «Грузия», ссылаясь на его русскую этимологию, и перейти на английский вариант или называть страну Сакартвело.

Теги
Украина Грузия переименование

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