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Бывшего главу оператора «Платона» арестовали по делу о взятках

В Ярославле арестовали гендиректора «Группы Мовиста» Александра Советникова
Александр Советников
Александр Советников (Фото: Правительство Ярославской области)

Кировский районный суд Ярославля арестовал генерального директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Об этом пишет «Ярославль онлайн» со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, Советников дал взятки на общую сумму 1,5 млн руб. «за оказание покровительства его организации при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте на территории города Ярославля». Деньги получили бывший директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных, генеральный директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель.

Взятки Советников передал путем фиктивного трудоустройства сотрудников в ООО «Группа Мовиста». Деньги с зарплатных карт снимали Черемных и другие фигуранты. Советникова задержали 24 мая в Москве. Свою вину в даче взятки он не признал.

В отношении других фигурантов возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере), сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области. Всех обвиняемых арестовали.

В декабре прошлого года Советников подписал с Черемных соглашение о передаче в концессию «Мовиста регионы Ярославль» ярославского трамвая. По договору компания должна была за свой счет модернизировать транспортную инфраструктуру, забирать полученную от этого прибыль, а также получать регулярные выплаты от властей для погашения своих вложений. По истечении 20 лет «Мовиста» должна отдать имущество городу.

Общая сумма проекта в Ярославле составила более 54 млрд руб. «Мовиста» занималась общественным транспортом и в других городах — например, в Нижнем Новгороде, Перми, Курске, Волгограде и Твери.

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Советников ранее возглавлял компанию «РТ-Инвест Транспортные системы» — оператора системы «Платон», собирающей плату за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам.

Теги
Ярославль суд арест взятка коррупция

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