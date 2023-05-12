В Мелитополе восстановили электроснабжение после аварии
Горадминистрация: электроснабжение в Мелитополе восстановили после аварии
Электроснабжение в Мелитополе восстановлено после аварии, отключение не повлияло на критически важные объекты. Об этом заявили в администрации города.
«Отключение электроэнергии не повлияло на функционирование критически важных объектов», — говорится в сообщении.
Отключение электроснабжения произошло после взрыва. Без света остались Микрорайон, Ханда и Красная горка. Микрорайон — район многоэтажной жилой застройки к северу от центра города.
С марта Мелитополь является столицей Запорожской области. Россия присоединила область по итогам сентябрьского референдума. Раньше ее центром был город Запорожье, который остается под контролем украинских сил.