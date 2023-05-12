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В Мелитополе восстановили электроснабжение после аварии

Горадминистрация: электроснабжение в Мелитополе восстановили после аварии

Электроснабжение в Мелитополе восстановлено после аварии, отключение не повлияло на критически важные объекты. Об этом заявили в администрации города.

«Отключение электроэнергии не повлияло на функционирование критически важных объектов», — говорится в сообщении.

Отключение электроснабжения произошло после взрыва. Без света остались Микрорайон, Ханда и Красная горка. Микрорайон — район многоэтажной жилой застройки к северу от центра города.

С марта Мелитополь является столицей Запорожской области. Россия присоединила область по итогам сентябрьского референдума. Раньше ее центром был город Запорожье, который остается под контролем украинских сил.

Теги
Запорожская область Мелитополь электроснабжение взрыв Украина Военная операция на Украине
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