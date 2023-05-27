Ефимов сообщил о первом договоре льготной аренды здания под отель в ЦАО

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Власти Москвы заключили первый договор с инвестором по новой программе льготной аренды здания под создание там гостиницы. В течение полутора лет девелопер обязуется открыть отель в историческом здании в районе Замоскворечье ЦАО. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о двухэтажной кирпичной постройке 1870 года по адресу улица Зацепа, дом 27. В шаговой доступности находятся станции метро Кольцевой линии — «Павелецкая» и «Добрынинская». До конца 2024 года там должен быть проведен капитальный ремонт и открыта гостиница уровнем не менее, чем «три звезды».

Здание от города инвестор — ООО «Ритм» — получил в аренду сроком на 20 лет по льготной ставке 1 руб. в год. Столичные власти и ранее применяли механизм льготной аренды для развития столичной промышленности, с 2022 года программа распространена и на гостиничный бизнес. Общая площадь строения составляет 288 кв. м, по условиям программы не менее 75% ее должен будет занять номерной фонд.

Ранее в марте вице-мэр Ефимов рассказывал еще об одном проекте по этой программе — столичные власти ищут инвестора для обустройства гостиницы в двухэтажном здании в районе Соколиная Гора. По этому объекту торги должны состояться во втором квартале текущего года.