Ефимов анонсировал торги за право льготной аренды здания под отель в ВАО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
В МИД Китая оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии Политика, 12:22
Кто укротит нейросети: когда в Россию придет бум на промпт-инженеров Pro, 12:18
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 12:16
В МИД Польши исключили передачу Украине всех МиГ-29 Политика, 12:15
Ефимов анонсировал торги за право льготной аренды здания под отель в ВАО Город, 12:15
Власти Волгограда заявили о непричастности к опросу о Сталинграде Общество, 12:13
Мосбиржа запустит торги фьючерсами на инвестирующий в Nikkei 225 фонд Инвестиции, 12:08
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Haaretz сообщил о решении Нетаньяху заморозить судебную реформу в Израиле Политика, 12:03
Доля пустующих площадей в ТЦ Москвы стала рекордной за последние 10 лет Недвижимость, 12:00
«Бешеный пес»: как глава JPMorgan остается в форме в 67 лет Pro, 11:59
Суд закрыл дело против лидера группы «Ногу свело!» о дискредитации армии Политика, 11:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:49
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 11:49
Как регионы развивают ESG-проекты РБК+, 11:48
Город ,  
0 

Ефимов анонсировал торги за право льготной аренды здания под отель в ВАО

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти этой весной проведут аукцион за право аренды двухэтажного здания на востоке Москвы — победитель конкурса должен будет его отремонтировать и открыть там гостиницу, взамен город обещает инвестору льготную арендную ставку — всего 1 руб. в год. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о бывшем административном здании 1963 года постройки по адресу Мироновская улица, 38 в районе Соколиная Гора Восточного округа. Неподалеку располагается ГКБ имени Ф. И. Иноземцева, а также станция МЦК «Измайлово». Площадь двухэтажной постройки составляет 475 кв. м, причем по условиям программы льготной аренды номерной фонд должен составлять не менее 75% общего метража, а сама гостиница — пройти классификацию и получить от «трех» до «пяти» звезд. На капремонт и организацию гостиницы инвестору дается 18 месяцев — это значит, что первых постояльцев она примет к концу 2024 года.

С весны 2022 года в рамках пакета антикризисных мер реализует программу льготной долгосрочной аренды городского имущества для инвесторов по ставке 1 руб. в год. Первоначально это касалось лишь предоставления земельных участков под возведение или расширение производств, но впоследствии программу приспособили для нужд других отраслей городского хозяйства. Так, с конца 2022 года инвесторы могут получить в аренду здание на балансе города под обустройство гостиниц. Объект на Мироновской улице — уже третий подобный проект за несколько месяцев работы программы. До конца 2023 года планируется провести еще три подобных аукциона, уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Теги
Москва аукционы гостиница реконструкция Ефимов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter