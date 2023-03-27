Ефимов анонсировал торги за право льготной аренды здания под отель в ВАО

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти этой весной проведут аукцион за право аренды двухэтажного здания на востоке Москвы — победитель конкурса должен будет его отремонтировать и открыть там гостиницу, взамен город обещает инвестору льготную арендную ставку — всего 1 руб. в год. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о бывшем административном здании 1963 года постройки по адресу Мироновская улица, 38 в районе Соколиная Гора Восточного округа. Неподалеку располагается ГКБ имени Ф. И. Иноземцева, а также станция МЦК «Измайлово». Площадь двухэтажной постройки составляет 475 кв. м, причем по условиям программы льготной аренды номерной фонд должен составлять не менее 75% общего метража, а сама гостиница — пройти классификацию и получить от «трех» до «пяти» звезд. На капремонт и организацию гостиницы инвестору дается 18 месяцев — это значит, что первых постояльцев она примет к концу 2024 года.

С весны 2022 года в рамках пакета антикризисных мер реализует программу льготной долгосрочной аренды городского имущества для инвесторов по ставке 1 руб. в год. Первоначально это касалось лишь предоставления земельных участков под возведение или расширение производств, но впоследствии программу приспособили для нужд других отраслей городского хозяйства. Так, с конца 2022 года инвесторы могут получить в аренду здание на балансе города под обустройство гостиниц. Объект на Мироновской улице — уже третий подобный проект за несколько месяцев работы программы. До конца 2023 года планируется провести еще три подобных аукциона, уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.