Встречу Путина с предпринимателями прервал второй телефонный звонок

Владимир Путин на встрече с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Встречу президента Владимира Путина с членами «Деловой России» в Кремле прервал внезапный громкий телефонный звонок, сообщает ТАСС. До этого Путин уже покидал совещание, чтобы ответить на телефонный звонок президента Бразилии Лула да Силвы.

«Москва, Кремль», — прокомментировал Путин громкий звук телефона. «Но мы пропустим этот звонок», — отметил президент и продолжил беседу.

За несколько минут до этого Путин прервал встречу для того, чтобы переговорить с бразильским президентом по поводу ситуации на Украине.

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