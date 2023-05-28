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Общество ,  
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Россияне оценили свой личный КПД выше эффективности коллег и начальников

Superjob: россияне оценили свой личный коэффициент полезного действия на работе в 81%
Фото: Регина Уразаева для РБК
Фото: Регина Уразаева для РБК

Россияне оценили свой личный коэффициент полезного действия (КПД) в среднем на 81%, следует из опроса, проведенного Superjob (есть в распоряжении РБК).

При этом 22% опрошенных сказали, что их КПД превышает 100%. Только 2% сообщили, что им «не дают реализоваться в полной мере» и оценили свой КПД в менее чем 10%.

В среднем россияне оценивают КПД коллег ниже личного — на 72%. К руководству они относятся еще критичнее — КПД начальника россияне в среднем оценивают в 62%. Начальники КПД же оценили своих подчиненных в среднем на 71%.

Свой личный КПД россияне оценили на 3 п.п. ниже, чем 2 года назад. КПД коллег же напротив стал оцениваться выше — на 3 п.п.

В опросе участвовали 5300 респондентов из 391 населенных пунктов по всей России. Он проводился с 19 по 26 мая. В опросе участвовали представители экономически активного населения России старше 18 лет, имеющее постоянную работу.

Ранее SuperJob провел опрос, который выявил, что большинство опрошенных работодателей (80%) берут на работу родственников сотрудников.

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Крупные компании берут членов семьи сотрудников чаще, чем малый бизнес (91 против 75%). Трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства и финансов (в этих отраслях родственников сотрудников принимают 89 и 85% компаний соответственно). Сложнее всего по родственным связям устроиться в сферу услуг (берут 76%) и продаж (нанимают 73%).

Теги
Superjob опросы социологические опросы

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Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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