СК раскрыл подробности обнаружения тела пропавшей в Тюмени в июне девочки

Фото: Олег Яковлев / РБК

Тело восьмилетней Насти Муравьевой, пропавшей в конце июня в Тюмени, было завернуто в пакет. Об этом говорится на сайте СК России.

«Сегодня — 19 августа — на берегу озера Оброчного города Тюмени обнаружен пакет с телом ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой», — сказано в сообщении.

Как уточнили в СК, материалы уголовного дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства по поручению главы комитета Александра Бастрыкина.

Ранее 19 августа Следственный комитет сообщил, что тело пропавшей более месяца назад девочки, предположительно, нашли. По данным источников 72.ru, тело ребенка нашли расчлененным в двух километрах от дома. Как уточнил «Пятый канал», фрагменты тела были найдены в районе, который занятые в поисках волонтеры неоднократно обследовали.