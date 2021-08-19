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СК раскрыл подробности обнаружения тела пропавшей в Тюмени в июне девочки

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Тело восьмилетней Насти Муравьевой, пропавшей в конце июня в Тюмени, было завернуто в пакет. Об этом говорится на сайте СК России.

«Сегодня — 19 августа — на берегу озера Оброчного города Тюмени обнаружен пакет с телом ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой», — сказано в сообщении.

Как уточнили в СК, материалы уголовного дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства по поручению главы комитета Александра Бастрыкина.

СК сообщил о возможном обнаружении тела пропавшей в июне в Тюмени девочки
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее 19 августа Следственный комитет сообщил, что тело пропавшей более месяца назад девочки, предположительно, нашли. По данным источников 72.ru, тело ребенка нашли расчлененным в двух километрах от дома. Как уточнил «Пятый канал», фрагменты тела были найдены в районе, который занятые в поисках волонтеры неоднократно обследовали.

Школьница пропала 30 июня в районе Лесобаза. Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять и скачивать игру через бесплатный Wi-Fi в соседнем доме. Вечером того же дня родные девочки обратились в полицию, сообщив о ее пропаже.

По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Были развернуты масштабные поиски. Позднее СК завел еще одно уголовное дело о халатности по факту работы органов профилактики (ст. 293 УК). В начале июля губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о вознаграждении 500 тыс. руб. за любую информацию, которая поможет найти пропавшую девочку.

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