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Недалеко от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья японского острова Хонсю
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Фото: Ryan Pierse / Getty Images

У восточного побережья японского острова Хонсю, недалеко от Токио, на глубине 50 км произошло землетрясение магнитудой 6,2, следует из данных метеорологического агентства Японии. Предупреждения о цунами не объявлялось.

В префектурах Тиба и Ибараки ощущались толчки магнитудой 5 и менее. В нескольких других близлежащих регионах наблюдались более слабые толчки. Землетрясение зафиксировали в 19:03 по местному времени (13:03 мск).

Как сообщает NHK со ссылкой на операторов, на атомных электростанциях «Фукусима-1», «Фукусима-2» и «Токай-2» аномалий не зафиксировано.

В начале мая из-за землетрясения магнитудой около 5 также с эпицентром в префектуре Тиба пострадали восемь человек — пять в Тибе и трое в префектуре Канагава. Среди пострадавших были пожилые женщины, упавшие с кроватей из-за толчков.

В Тибе приостанавливали движение транспорта и закрыли школы. В некоторых домах автоматически отключилась подача газа и воды. Были повреждены несколько зданий, с домов падала черепица. В магазинах разбивались бутылки, вазы и другие хрупкие предметы.

Теги
землетрясение Япония

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