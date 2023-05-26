Недалеко от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,2

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У восточного побережья японского острова Хонсю, недалеко от Токио, на глубине 50 км произошло землетрясение магнитудой 6,2, следует из данных метеорологического агентства Японии. Предупреждения о цунами не объявлялось.

В префектурах Тиба и Ибараки ощущались толчки магнитудой 5 и менее. В нескольких других близлежащих регионах наблюдались более слабые толчки. Землетрясение зафиксировали в 19:03 по местному времени (13:03 мск).

Как сообщает NHK со ссылкой на операторов, на атомных электростанциях «Фукусима-1», «Фукусима-2» и «Токай-2» аномалий не зафиксировано.

В начале мая из-за землетрясения магнитудой около 5 также с эпицентром в префектуре Тиба пострадали восемь человек — пять в Тибе и трое в префектуре Канагава. Среди пострадавших были пожилые женщины, упавшие с кроватей из-за толчков.

В Тибе приостанавливали движение транспорта и закрыли школы. В некоторых домах автоматически отключилась подача газа и воды. Были повреждены несколько зданий, с домов падала черепица. В магазинах разбивались бутылки, вазы и другие хрупкие предметы.