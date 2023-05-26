В Госдуме заявили, что старые карты не будут считаться экстремистскими

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Исторические и старые карты не будут считаться экстремистскими после принятия закона, который запрещает распространение «оспаривающих территориальную целостность России» материалов, заявил в телеграм-канале депутат Государственной думы Василий Пискарев.

«Ко второму чтению будут урегулированы все вопросы, в том числе и о том, что под действие закона не должны и не могут подпадать исторические или старые карты, содержащие их книги, пособия», — написал депутат.

Он подчеркнул, что ответственность будет наступать только в случае распространения «неправильных» карт с умыслом и сознательной целью поставить под вопрос территориальную целостность России.

Законопроект был принят в первом чтении 20 декабря 2022 года. Комитет по безопасности и противодействию коррупции готовит его ко второму чтению.

Поправки вносятся в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», где в числе экстремистских материалов названы, к примеру, труды руководства нацистской Германии. 25 мая Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в КоАП об ответственности за распространение экстремистских материалов — после подписания этого закона ответственность будет наступать за публикацию не только материалов, включенных в федеральный перечень экстремистских, а еще и отнесенных к таковым на основании федеральных законов.

В случае принятия законопроекта о «неправильных» картах за их умышленное распространение будет наступать ответственность в соответствии с этой новой нормой КоАП. Предусмотрены штрафы (до 3 тыс. руб. для физлиц и до 1 млн руб. для юрлиц) и административный арест до 15 суток.