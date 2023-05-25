В Думе предложили снизить штрафы по 17 «предпринимательским» статьям КоАП

Законопроектом предлагается сократить штрафы примерно в два раза за ряд правонарушений, в том числе за нарушение трудового законодательства, продажу немаркированной продукции, нарушение правил декларирования товаров

Фото: Владислав Шатило / РБК

Депутаты от партии «Новые люди» подготовили законопроект, в котором предлагается снизить размер административных штрафов примерно в два раза по 17 статьям КоАП, касающимся ведения предпринимательской деятельности (есть в распоряжении РБК). Среди авторов — руководитель фракции Алексей Нечаев.

Так, например, за нарушение трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27) штраф для должностных лиц предлагается взимать не в диапазоне 1–5 тыс. руб., а 500 руб. – 2 тыс. руб. (для ИП предлагается установить такой же штраф, сейчас он от 1 тыс. до 5 тыс. руб.), для юрлиц — от 15 тыс. до 25 тыс. руб. (вместо 30–50 тыс. руб.).

Штрафы за нарушения, предусмотренные остальными частями статьи, в том числе за уклонение от заключения трудового договора, невыплату в установленный срок зарплаты, также предлагается снизить.

В статье о заключении контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика (ч. 1 ст. 7.32) штраф для должностных лиц и юрлиц предлагается сократить с 1% от начальной (максимальной) цены контракта до 0,5% (но не менее 2 тыс. и не более 15 тыс. руб. для должностных лиц, не менее 20 тыс. и не более 150 тыс. для юрлиц, это также сокращенные нормы по сравнению с действующими).

Помимо этого, авторы предлагают снизить штрафы за незаконное привлечение к труду иностранцев или людей без гражданства (ст. 18.15), ввод и продажу немаркированной продукции, если она подлежит маркировке (ст. 15.12), недекларирование товаров (ст. 16.2), нарушение сроков хранения товаров (ст. 16.16), указание недостоверных сведений в таможенных декларациях (ст. 16.19), невыполнение в срок предписаний органов государственного надзора (ст. 19.5), неустранение причин совершения административного правонарушения (ст. 19.6).

В пояснительной записке говорится, что изменения в КоАП необходимы в связи с «повышенной административной нагрузкой» на предпринимателей. Авторы приводят данные из отчета Верховного суда за 2022 год, согласно которым общая сумма штрафов, наложенных по указанным в законопроекте 17 статьям, составила 8 млрд руб. «Таким образом, только сокращение в два раза уже наложенных штрафов позволило бы увеличить инвестиции в российскую экономику минимум на 4 млрд рублей. Снижение штрафов по экономическим нарушениям будет способствовать развитию бизнеса и привлечению инвестиций в экономику России в период беспрецедентного санкционного давления», — говорится в записке.