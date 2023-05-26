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Общество ,  
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Глава райсуда Киевской области насмерть сбил военного

Глава райсуда Киевской области насмерть сбил военнослужащего Нацгвардии Украины
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

Председатель районного суда Киевской области насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии Украины на одном из блокпостов в Киеве. Об этом сообщило Государственное бюро расследований страны (ГБР).

«По предварительной информации, 26 мая около полуночи в Киеве судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте», — говорится в сообщении.

По данным ГБР, судью задержали. Его доставили в больницу на осмотр, чтобы понять, был ли он пьян, однако от проведения освидетельствования он отказался. Сейчас принимаются «процессуальные меры по принудительному отбору биологических образцов у судьи».

Задержанным оказался председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, передает «Украинская правда». По данным издания, погибшему военному было 23 года.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины о нарушении ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Накануне представитель Сухопутных сил ВСУ Владимир Фитьо предупредил, что в Киевской области развернули дополнительные блокпосты в рамках военных учений 23–25 мая.

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Теги
Украина судья Киевская область блокпост ДТП военнослужащий

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