В Татарстане начался пожар в исправительной колонии

В Татарстане начался пожар на территории исправительной колонии № 8 в городе Альметьевске. По факту возгорания прокуратура проводит проверку, говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Альметьевска Ильнур Габдурахманов. Прокуратура заверила, что в случае правонарушения «будут приняты меры прокурорского реагирования».

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по республике, пожар начался в 20:20, загорелись отходы деревообработки, которые хранились на отдельной площадке. Пожар на территории ИК уже потушен, угрозы для жилой зоны и промышленных объектов исправительной колонии нет.

В марте в Татарстане из-за пожара в подъезде жилого дома погиб человек. Возгорание началось вечером в городе Чистополь. По прибытию пожарные спасли 13 человек. Один из спасенных, несмотря на усилия врачей, скончался в автомобиле скорой помощи, еще четырех человек госпитализировали.