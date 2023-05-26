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Общество ,  
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В Татарстане начался пожар в исправительной колонии

Прокуратура Татарстана организовала проверку после пожара в исправительной колонии

В Татарстане начался пожар на территории исправительной колонии № 8 в городе Альметьевске. По факту возгорания прокуратура проводит проверку, говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Альметьевска Ильнур Габдурахманов. Прокуратура заверила, что в случае правонарушения «будут приняты меры прокурорского реагирования».

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по республике, пожар начался в 20:20, загорелись отходы деревообработки, которые хранились на отдельной площадке. Пожар на территории ИК уже потушен, угрозы для жилой зоны и промышленных объектов исправительной колонии нет.

В марте в Татарстане из-за пожара в подъезде жилого дома погиб человек. Возгорание началось вечером в городе Чистополь. По прибытию пожарные спасли 13 человек. Один из спасенных, несмотря на усилия врачей, скончался в автомобиле скорой помощи, еще четырех человек госпитализировали.

Теги
Татарстан Альметьевск исправительная колония пожары

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