Ефимов рассказал об одобрении льготного кредита мясному производству

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Еще одно столичное предприятие получит финансовую поддержку от городских властей на расширение своего производства. Компания «Элитгрупп инвест» получит кредит в размере 3 млрд руб. по льготным условиям на возведение второй очереди завода по изготовлению продуктов из переработанного мяса, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По оценкам вице-мэра, завершение строительства и запуск производства позволят создать в столичной экономике еще 300 новых рабочих мест.

Программа льготных инвесткредитов существует в Москве с марта 2022 года и является частью пакета мер по антикризисной поддержке столичного бизнеса. Суть программы заключается в том, что производственные компании, намеревающиеся инвестировать в реальный сектор столичной экономики, могут подать заявку на возмещение части процентов по банковскому кредиту. Заявки подаются в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который внимательно их изучает и выносит решение.

Так, по итогу годовой процент по займу для «Элитгрупп инвест» будет составлять 3%. Ранее участок, на котором строится вторая очередь завода, был предоставлен компании городскими властями в аренду без торгов специально под этот проект, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «На площадке будут выпускаться мясные и мясорастительные консервы из говядины, свинины, курицы, индейки как в жестяной банке, так и в ламистерной упаковке», — добавил он.

Ранее в марте заммэра Ефимов сообщал, что за год действия программы льготного инвесткредитования были согласованы заявки от 11 предприятий с общей суммой кредитов почти 19 млрд руб.