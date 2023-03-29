Вице-мэр Ефимов сообщил о почти ₽19 млрд льготных инвесткредитов бизнесу

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Чуть больше чем за год, с марта 2022 года, 11 столичным предприятиям одобрили льготные кредиты на общую сумму 18,6 млрд руб. Эти деньги компании могут направить не только на расширение и модернизацию производства, включая закупку оборудования, но и на приобретение интеллектуальных прав. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа льготных инвесткредитов входит в пакет антикризисной поддержки бизнеса, который власти Москвы реализуют с марта 2022 года. Так, предприятие может взять в банке заем для инвестиций в развитие бизнеса, следом обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства за субсидированием процентных ставок. После проверки кандидата фонд подписывает с ним соглашение и помогает гасить платежи по кредиту. Летом 2022 года ставка по таким займам была снижена с 9 до 3% годовых, а максимальный размер займа увеличен с 1 млрд руб. до 3 млрд руб.

По словам вице-мэра Ефимова, 11 участников программы обеспечивают функционирование в столице 6 тыс. рабочих мест. В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о том, в каких отраслях экономики работают эти предприятия — производство косметики, лекарственных средств, автокомпонентов, строительных конструкций, а также продуктов питания.