Челябинский производитель танковых двигателей превысил показатели СССР

Челябинский тракторный завод (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), где производят танковые двигатели, отчитался о превышении лучших показатели времен СССР по объему выпущенной продукции, сообщает телеграм-канал концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»).

«По итогам работы первого квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», — приводит телеграм-канал слова директора по особым поручениям АО «Концерн «Уралвагонзавод» Игоря Мешкова.

Он добавил, что эта заслуга принадлежит трудовому коллективу, «который самоотверженно и круглосуточно трудится для выполнения задач СВО».

«Очень символично, что 90-летний юбилей завода, который будет отмечаться 1 июня текущего года, заводчане встречают на боевом посту, выпуская нужную фронту продукцию», — говорится в сообщении.

В середине мая Уралвагонзавод отправил Минобороны эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв» — последней модификации танка Т-90. При отправке боевые машины освятили и вложили внутрь иконы, а также рисунки и письма детей танкостроителей.

Танк Т-90М «Прорыв» прошел испытания в начале февраля прошлого года. Он является модернизированной версией танка Т-90А, основное отличие от первоначальной версии — новый башенный модуль, имеющий автомат, способный сопровождать цель в тепловизионном канале прицела, а также с установленной динамической защитой «Реликт».



