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Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,55 млн руб.

Водительские права и талон предупреждений генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева продали с аукциона за 1,55 млн руб., следует из данных аукционного дома «Литфонд».

Первоначальная оценка лота составляла от 1,35 млн до 1,5 млн руб. На сайте аукциона указывается, что Брежнев имел право управлять легковыми автомобилями, мотоциклами, грузовиками и автобусами.

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В талоне предупреждений нет дыр, что означает отсутствие нарушений. Документы заламинировали.

Удостоверение было выдано в 1976 году, за девять дней до 70-летия Брежнева. По данным «Литфнда», водительские права были «шуточным подарком» от министра внутренних дел СССР Николая Щелкова. Их хранили на даче Брежнева. В 1991 году ее передали в пользование бывшему тогда мэром Москвы Гавриилу Попову.

Теги: Леонид Брежнев, водительские права, аукцион
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