Автомобиль Aurus попал в ДТП в центре Москвы

Авария произошла утром в районе Больничного переулка. Aurus столкнулся с автомобилем Volvo, когда тот выезжал из переулка. По предварительным данным, Aurus был закреплен за патриархом Кириллом, пишут Baza и «112»

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Автомобиль Aurus попал в аварию в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» и Baza.

Машины этой марки разработали для первых лиц государства и «других лиц, подлежащих государственной охране».

Авария произошла утром в районе Больничного переулка. На кадрах, снятых камерами наблюдения и показанными Shot, видно, как Aurus врезался в автомобиль Volvo, когда тот выезжал из переулка.

По информации Baza, один человек пострадал, но он отказался от госпитализации. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что пострадавших нет. По словам собеседника агентства, в автомобиле пассажиров не было.

По предварительным данным, автомобиль закреплен за патриархом Кириллом, сообщила Baza. О том, что ранее машина с такими номерами была закреплена за патриархом, также пишет «112».

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса. Машины разработал институт НАМИ. Впервые автомобили этой марки широкой публике представили в мае 2018 года во время инаугурации президента Владимира Путина. Впоследствии он неоднократно использовал Aurus, из машин этой марки также состоит кортеж главы государства.