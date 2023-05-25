Мик Джаггер назвал Тину Тернер невероятно талантливой певицей
Певица Тина Тернер была невероятной талантливой исполнительницей. Об этом написал солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер на свой странице Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).
«Я так огорчен кончиной моей замечательной подруги Тины Тернер. Она была действительно невероятно талантливой исполнительницей и певицей», — написал Джаггер.
Он назвал ее вдохновляющей, теплой, веселой и щедрой. По его словам, она часто помогала ему в молодости. «Я никогда ее не забуду», — добавил он.
Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет в городе Кюснахт близ Цюриха после продолжительной болезни. Певица является обладательницей восьми премий «Грэмми».