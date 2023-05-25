Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
В Киевской, Харьковской и Сумской областях прогремели взрывы Политика, 03:13
NYT узнала о данных США о причастности Украины к атаке дронов на Кремль Политика, 03:01
Мик Джаггер назвал Тину Тернер невероятно талантливой певицей Общество, 02:55
В МЧС опровергли сообщение о пожаре в здании Минобороны в Москве Общество, 02:11
Советник ВСУ опубликовала фото Залужного после сообщений о его ранении Политика, 01:59
В Рособрнадзоре заявили о переводе выпускников из приграничных регионов Политика, 01:44
FT узнала о вопросе банков ЕС из-за прибыли от замороженных денег России Политика, 01:43
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Киев заявил, что не знает, как американская техника попала к диверсантам Политика, 01:33
В Белом доме выступили против применения оружия США на территории России Политика, 01:14
ТАСС сообщил о пожаре в здании Минобороны в центре Москвы Общество, 01:12
В разведке Украины назвали Путина одной из своих главных целей Политика, 01:12
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации трех улиц города Политика, 01:01
Aston Martin представил новый спорткар DB12 Авто, 01:01
В Одинцово загорелся строительный рынок на площали 1200 кв. м. Общество, 00:48

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Общество ,  
0 

В МЧС опровергли сообщение о пожаре в здании Минобороны в Москве

МЧС: ведомство не обнаружило следов пожара в здании Минобороны на Фрунзенской набережной
В МЧС опровергли возгорание в здании Минобороны в Москве. Ранее о пожаре сообщал ТАСС со ссылкой на источники и телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на местных жителей
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Столичное управление МЧС не обнаружило пожара в здании Минобороны в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах писал, что в здании произошло возгорание. Как передавало агентство, оно началось на одном из балконов. Также источник сообщил, что на месте происшествия работали экстренные службы.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал со ссылкой на местных жителей, что возле здания на Фрунзенской набережной наблюдался дым, в воздухе ощущался запах пластика.

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Москва возгорание Минобороны Пожар МЧС

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
ТАСС сообщил о пожаре в здании Минобороны в центре Москвы
Общество
При пожаре на теплоходе в Югре погиб человек
Общество
В МЧС заявили о стабилизации обстановки с природными пожарами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter