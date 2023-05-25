В МЧС опровергли сообщение о пожаре в здании Минобороны в Москве
Столичное управление МЧС не обнаружило пожара в здании Минобороны в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах писал, что в здании произошло возгорание. Как передавало агентство, оно началось на одном из балконов. Также источник сообщил, что на месте происшествия работали экстренные службы.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал со ссылкой на местных жителей, что возле здания на Фрунзенской набережной наблюдался дым, в воздухе ощущался запах пластика.