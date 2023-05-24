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Общество ,  
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СК начал проверку фактов избиения детей в петербургской школе

СК начал проверку после избиения детей в школе в центре Санкт-Петербурга
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный отдел по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга начал проверку после того, как в одну из городских больниц поступил десятилетний мальчик с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенка доставили в больницу 23 мая, его уже отпустили домой. Следствие полагает, что мальчик получил травмы в частной школе, в которой учится. Учебное заведение расположено в квартире одного из домов на Садовой улице. В ходе проверки выяснилось, что в школе били еще троих учеников, у них также обнаружили травмы.

О ситуации в школе стало известно после того, как родители троих учащихся пришли с жалобой в полицию, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. Затем ее передали в СК. Собеседник сказал изданию, что в полицию обратились трое граждан Таджикистана, чьи сыновья в возрасте от 11 до 15 лет обучались в религиозном заведении в частном доме на Вознесенском проспекте (пересекается с Садовой улицей).

Издание пишет, что мальчики жили в этой же школе. По его данным, их регулярно били учителя.

В этот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании учащихся школы в Василеостровском районе города. Как сообщала пресс-служба ведомства, его завели по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание двух или более несовершеннолетних) после жалоб родителей учащихся школы. Следствие полагает, что с сентября 2022 года по апрель 2023 года педагоги систематически причиняли детям 2013 и 2014 года рождения физические и психические страдания. Все пострадавшие дети являются инвалидами. Кроме того, у них были трудности с обучением, уточнили в СК.

ТАСС писал со ссылкой на прокуратуру, что проверку перед возбуждением дела провели в ГБОУ «Школа № 4» на Среднем проспекте Васильевского острова. Родители учащихся заявили, что на занятиях учителя оскорбляли детей и кричали на них, в качестве доказательства они предоставили аудиозапись, ее опубликовал Mash. Телеграм-канал пишет, что ее сделала мама одного из мальчиков с помощью диктофона, который положила в рюкзак сына. Педагогов, которых подвергли проверке, по данным агентства, временно отстранили от преподавания.

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В уставе на сайте школы указано, что учреждение является коррекционным.

Теги
Санкт-Петербург дети-инвалиды школа-интернат истязание

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