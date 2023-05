Игравший с The Beatles бас-гитарист Чес Ньюби умер в возрасте 81 года

Умер игравший с The Beatles бас-гитарист Чес Ньюби

Чес Ньюби (Фото: El güero del perifas / YouTube)

Бывший бас-гитарист группы The Beatles Чес Ньюби умер в возрасте 81 года, сообщает NME.

«С большой печалью узнали о кончине Чеса Ньюби. Он выступал в The Beatles на нескольких концертах, <...> а недавно он играл за The Quarrymen. Интересно, что он также был первым бас-гитаристом-левшой в The Beatles. Покойся с миром, Чес Ньюби», — цитирует NME сообщение пресс-службы концертной площадки Cavern Club, где часто выступала группа.

Чес Ньюби родился в 1941 году в Великобритании. Он играл на басу с The Beatles в течение короткого периода в 1960-х годах, когда действующий на тот момент басист Стюарт Сатклифф не смог выступить с группой.

После нескольких выступлений с The Beatles Ньюби вернулся в колледж, чтобы закончить свое образование.

«Музыка никогда не была для меня средством существования. Все мы в то время думали, что будем делать со своей жизнью, кто-то будет заниматься преподаванием, наукой или чем-то еще. Я хотел заняться химией. Джон, Пол и Джордж просто хотели быть музыкантами. Но я отыграл четыре концерта и через неделю вернулся к учебе в колледже», — рассказал он в 2012 году.