Найденная на юго-западе Москвы граната оказалась страйкбольной

Фото: Никита Попов / РБК

Граната, которую местные жители утром 24 мая обнаружили в Гагаринском районе в Москве, оказалась страйкбольной, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

«Предмет, обнаруженный на Ленинском проспекте, никакой опасности не представляет», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Гранату темно-зеленого цвета с вставленным штырем нашли в 20 метрах от жилого дома в Гагаринском районе Москвы, сообщал ранее телеграм-канал Shot.

Полиция оцепила территорию рядом с улицей Губкина и вызвала саперов для проверки находки, говорится в сообщении.

20 марта мужчина пришел в столичную поликлинику со страйкбольной гранатой, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Мужчина напугал посетителей, после чего сотрудники больницы вызвали полицию.