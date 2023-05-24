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Глава минздрава Коми решил отправиться в зону военной операции

Глава минздрава Коми Дягилев объявил о решении отправиться на службу в зону спецоперации
Игорь Дягилев
Игорь Дягилев (Фото: doctordyagilev / VK)

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев объявил о решении отправиться на службу в зону специальной операции на Украине.

«Мой многолетний опыт работы травматологом, мои знания реабилитационной работы несомненно будут необходимы и востребованы на передовой», — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

Глава республиканского минздрава заверил, что все начатые проекты в рамках реализации государственной политики в сфере здравоохранения будут выполнены в полном объеме.

Дягилев исполняет обязанности министра здравоохранения региона с апреля 2021 года.

Он родился 28 февраля 1977-го в городе Бугуруслане Оренбургской области. В 2000 году окончил Московский институт медико-социальной реабилитологии по специальности «лечебное дело». В разные годы работал фельдшером-эвакуатором приемного отделения для неинфекционных больных в больнице им. С.П.Боткина, проходил интернатуру и работал городским клиническим ординатором по специальности «травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице № 1 имени Н.И.Пирогова.

Теги
Минздрав Республика Коми служба спецоперация Украина
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