В Хельсинки заявили о планах расторгнуть договор на постройку храма с РПЦ
Мэрия Хельсинки планирует расторгнуть договор о строительстве нового храма в финской столице с Русской православной церковью, сообщил агентству «РИА Новости» глава отдела развития недвижимости города Илкка Аалтонен.
«Аренда участка еще не расторгнута, но переговоры уже проведены», — сказал он.
По словам Аалтонена, город планирует получить земельный участок под жилую застройку.
РБК направил запрос в Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
Контракт на аренду земельного участка в районе Итякескус до 2042 года был заключен с мэрией Хельсинки в 2006 году. Там планировалось построить новый духовно-административный центр Никольского прихода с Николо-Воскресенским храмом при нем. Общая площадь участка составляла более 5 тыс. кв. м.
В 2009 году было получено разрешение на строительство, оно началось в 2012 году, однако спустя три года было остановлено. Как пишет Venäjän Aika, это произошло после исчезновения частного инвестора.