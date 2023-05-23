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В Хельсинки заявили о планах расторгнуть договор на постройку храма с РПЦ

Мэрия Хельсинки запланировала расторгнуть контракт с РПЦ на постройку храма в городе
Эскизный проект духовно-административный центр Никольского прихода в Хельсинки
Эскизный проект духовно-административный центр Никольского прихода в Хельсинки (Фото: svt-nikolai.org)

Мэрия Хельсинки планирует расторгнуть договор о строительстве нового храма в финской столице с Русской православной церковью, сообщил агентству «РИА Новости» глава отдела развития недвижимости города Илкка Аалтонен.

«Аренда участка еще не расторгнута, но переговоры уже проведены», — сказал он.

По словам Аалтонена, город планирует получить земельный участок под жилую застройку.

РБК направил запрос в Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

Контракт на аренду земельного участка в районе Итякескус до 2042 года был заключен с мэрией Хельсинки в 2006 году. Там планировалось построить новый духовно-административный центр Никольского прихода с Николо-Воскресенским храмом при нем. Общая площадь участка составляла более 5 тыс. кв. м.

В 2009 году было получено разрешение на строительство, оно началось в 2012 году, однако спустя три года было остановлено. Как пишет Venäjän Aika, это произошло после исчезновения частного инвестора.

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