Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 16:43
В ФРГ заявили о неспособности спецслужб найти взорвавших Nord Stream Политика, 19:24
В ЦСКА отреагировали на обвинения «Спартака» в провоцировании Соболева Спорт, 19:13
Wildberries разблокировала 60% счетов подозреваемых в сером продвижении Бизнес, 19:12
Защитники климата сорвали начало годового собрания акционеров Shell Бизнес, 18:57
Путин заявил, что «никакой Украины не было» до создания УССР Политика, 18:51
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 18:50
Создатели криптокошелька Ledger отложили обновление из-за скандала Крипто, 18:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Объявлены российские цены на новый китайский седан Авто, 18:40
Российский теннисист попал в основную сетку Уимблдона после снятия Надаля Спорт, 18:36
Уникальный опыт и защита авторских прав: что дают NFT Тренды, 18:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:28
Гладков сообщил о погибшем в результате нападения диверсантов Политика, 18:26
Суд продлил Гершковичу содержание под стражей на три месяца Политика, 18:15
Как спрос на БАДы стимулирует рынок онлайн-торговли РБК+, 18:09
Бизнес ,  
0 

Защитники климата сорвали начало годового собрания акционеров Shell

Протестующие против изменения климата сорвали начало собрания акционеров Shell в Лондоне
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Протестующие против изменения климата не дали начать ежегодное собрание акционеров энергетического концерна Shell, проходящее в Лондоне. Об этом пишет газета The Independent.

«Идите к черту, Shell!» — скандировали и пели десятки демонстрантов в течение первого часа собрания, не позволяя председателю компании Эндрю Маккензи начать встречу. Портал Citya.M сообщает, что песня против Shell исполнялась на мотив композиции Рэя Чарльза Hit the Road Jack.

Сотрудникам службы безопасности пришлось взяться за руки и окружить Маккензи, чтобы защитить его и исполнительного директора Ваэля Савана, когда протестующие попытались прорваться на сцену.

Позже активисты движения Fossil Free London взяли на себя ответственность за акцию. Протест начался перед голосованием за решения Shell, связанные с экологией. Альтернативный план, предложенный инвесторами и зелеными активистами компании Follow This, глава которой является акционером Shell, получил 20,2% голосов. Как заявил основатель организации Марк ван Баал после заседания, результат голосования «ясно указывает на недовольство акционеров».

В связи с этим на протяжении четырехчасовой встречи дискуссии шли не только между правлением компании и протестующими, но и между акционерами, часть которых хотели, чтобы компания начала сокращать свое воздействие на окружающую среду.

Shell — крупная британская нефтегазовая компания, штаб-квартира которой находится в Лондоне. Концерн является одним из мировых лидеров в энергетическом секторе. В ноябре 2015 года компания решила перейти в налоговую юрисдикцию Великобритании.

Читайте на РБК Pro
«Можно и нужно торговаться»: как договориться с турецким партнером
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового

Ранее против Shell был инициирован судебный процесс в Нидерландах, когда концерн еще был британо-голландским. Иск к компании подали ряд экологических организаций и более 17 тыс. голландцев. Они заявили, что компания угрожает правам человека, продолжая инвестировать миллиарды в производство ископаемого топлива.

Reuters сообщал, что Shell представила амбициозную климатическую стратегию, запланировав сократить вредные выбросы как минимум на 6% к 2023 году, на 20% — к 2030-му и на 45% — к 2035-му по сравнению с показателями 2016 года. К 2050 году Shell намерена добиться нулевых выбросов.

Теги
Shell Экология акция протеста Великобритания
Материалы по теме
Во время пожара на химзаводе Shell в Техасе пострадали шесть человек
Общество
Путин разрешил «дочке» «Газпром нефти» купить половину долей Shell
Бизнес
FT узнала об обсуждении релокации Shell из Европы в США
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter