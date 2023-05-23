Защитники климата сорвали начало годового собрания акционеров Shell

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Протестующие против изменения климата не дали начать ежегодное собрание акционеров энергетического концерна Shell, проходящее в Лондоне. Об этом пишет газета The Independent.

«Идите к черту, Shell!» — скандировали и пели десятки демонстрантов в течение первого часа собрания, не позволяя председателю компании Эндрю Маккензи начать встречу. Портал Citya.M сообщает, что песня против Shell исполнялась на мотив композиции Рэя Чарльза Hit the Road Jack.

Сотрудникам службы безопасности пришлось взяться за руки и окружить Маккензи, чтобы защитить его и исполнительного директора Ваэля Савана, когда протестующие попытались прорваться на сцену.

Позже активисты движения Fossil Free London взяли на себя ответственность за акцию. Протест начался перед голосованием за решения Shell, связанные с экологией. Альтернативный план, предложенный инвесторами и зелеными активистами компании Follow This, глава которой является акционером Shell, получил 20,2% голосов. Как заявил основатель организации Марк ван Баал после заседания, результат голосования «ясно указывает на недовольство акционеров».

В связи с этим на протяжении четырехчасовой встречи дискуссии шли не только между правлением компании и протестующими, но и между акционерами, часть которых хотели, чтобы компания начала сокращать свое воздействие на окружающую среду.

Shell — крупная британская нефтегазовая компания, штаб-квартира которой находится в Лондоне. Концерн является одним из мировых лидеров в энергетическом секторе. В ноябре 2015 года компания решила перейти в налоговую юрисдикцию Великобритании.

Ранее против Shell был инициирован судебный процесс в Нидерландах, когда концерн еще был британо-голландским. Иск к компании подали ряд экологических организаций и более 17 тыс. голландцев. Они заявили, что компания угрожает правам человека, продолжая инвестировать миллиарды в производство ископаемого топлива.

Reuters сообщал, что Shell представила амбициозную климатическую стратегию, запланировав сократить вредные выбросы как минимум на 6% к 2023 году, на 20% — к 2030-му и на 45% — к 2035-му по сравнению с показателями 2016 года. К 2050 году Shell намерена добиться нулевых выбросов.