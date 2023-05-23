Роспотребнадзор проверил кафе, пошутившее про кофе на грудном молоке

Роспотребнадзор нашел нарушения в пермском кафе, пошутившее про кофе на грудном молоке

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Роспотребнадзор проверил пермское кафе, пошутившее про кофе на грудном молоке. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«В ходе контрольно-надзорного мероприятия факты приготовления кофе на грудном молоке не подтвердились. Приготовление кофе в кофейнях осуществляется на молоке и сливках питьевых ультрапастеризованных промышленного производства в тетрапаках», — сказали в пресс-службе.

Во время проверки Роспотребнадзор установил, что сливки хранились «без товарно-сопроводительной документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции обязательным требованиям и обеспечивающей прослеживаемость данной продукции». Владельца пригласили на составление протокола об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

16 мая телеграм-канал Mash сообщал, что пермская кофейня продает кофе на грудном молоке за 650 рублей. Владелец кофейни «Смайл» Максим Кобелев рассказал авторам телеграм-канала, что молоко приобретается у кормящих матерей «со справочками».

Позже он опроверг, что в кофе используется грудное молоко. «На самом деле мы так пошутили. Использовать грудное молоко небезопасно. Мы добиваемся такого же вкуса, смешивая козье и миндальное молоко».