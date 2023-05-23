Собянин анонсировал досрочное завершение ремонта поликлиник Москвы

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

С учетом нынешних темпов программа капитального ремонта городских поликлиник Москвы может быть завершена не в 2024 году, как планировалось ранее, но до конца 2023-го. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал мэр столицы Сергей Собянин.

Самая масштабная за историю столичного здравоохранения программа модернизации поликлиник началась два года назад, а летом 2022 года вступила в свою активную фазу. Всего в программу вошло 201 здание городских поликлиник, из них 82 уже готовы и открыты для посетителей, еще 119 — в активной фазе реконструкции.

Модернизация подразумевает не только «освежение» интерьера по универсальному дизайну и обновление материальной базы поликлиник, но также «пересборку» навигации, расположения кабинетов, для максимального комфорта пациентов.