Как Москва развивает медицинскую инфраструктуру. Инфографика

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

В Москве на протяжении последних трех лет реализуется масштабная программа обновления медицинской инфраструктуры: проводится крупнейшая в истории города модернизация поликлиник, создается сеть из шести новых скоропомощных комплексов, возводятся новые объекты первичного и стационарного звеньев. Создание новой инфраструктуры позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей столицы и открывает новые возможности для использования новейшего медицинского оборудования и внедрения современных технологий в сфере охраны здоровья, напоминают столичные власти. Рассказываем, как уже изменилась медицинская инфраструктура в столице и чего ждать москвичам в ближайшие годы.

«Год действительно был очень непростой. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и внутренние сложности, я могу с уверенностью сказать, что все, что мы наметили в социальной сфере, мы реализуем, и практически ни по одному из них мы не сбили темпы движения», — констатировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Следующие два года станут для столицы временем беспрецедентного обновления инфраструктуры московского здравоохранения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления в Мосгордуме, подводя итоги уходящего года.

Строительство новых объектов

Уходящий год стал знаковым для нового многопрофильного медицинского клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» в Новой Москве. Власти называют медкомплекс крупнейшим построенным с нуля на всем постсоветском пространстве. Строительство центра ведется с 2016 года в несколько этапов. В марте 2020-го готовые объекты первой очереди «Коммунарки» были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Со стабилизацией эпидемиологической ситуации и открытием новых корпусов в 2022 году «Коммунарка» впервые заработала по своему основному назначению, как и планировалось изначально при ее строительстве, концентрируя в себе все виды помощи.

Одним из ключевых событий стало открытие в этом году нового перинатального центра ММКЦ «Коммунарка». Он стал первым акушерским стационаром на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). В новом перинатальном центре на 238 коек оказывают все виды помощи: от консультаций и диагностики до плановой и экстренной помощи, реанимации. Центр находится на территории крупной многопрофильной больницы, что дает пациенткам доступ ко всем имеющимся ресурсам.

Также пациентов начал принимать амбулаторно-поликлинический корпус, где разместилось отделение центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Медицинскую помощь будут получать сотни тысяч москвичей — жители ТиНАО, ЮЗАО и ЗАО. При необходимости сюда будут направлять профильных пациентов из других округов. Пациентов принимают врачи-онкологи общего профиля, онкоурологи, онкомаммологи, онкогинекологи. Также в центре есть специалисты по противоопухолевой лекарственной терапии: работает дневной стационар для проведения химиотерапии.

В амбулаторно-поликлиническом корпусе также открыт эндоскопический центр, где исследования проводятся пациентам из групп риска в комфортных условиях под мягкой седацией. Особенность нового амбулаторно-поликлинического корпуса в мультидисциплинарном подходе к лечению пациента, объясняют столичные власти. На каждом из семи этажей открыты отделения, которые работают в тесном взаимодействии друг с другом, что позволяет привлекать специалистов узкого профиля и оказывать комплексную помощь пациенту в случае наличия у него сопутствующей хронической патологии.

Сегодня на территории «Коммунарки» ведется строительство еще двух корпусов. Корпус лучевой терапии на 50 коек. Открытие корпуса станет важным шагом в развитии онкологической службы города: уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли. В корпусе будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией и позитронно-эмиссионной томографией), благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

Детский стационар на 180 коек. Это семиэтажное здание, в котором разместятся приемное отделение, палатное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделения оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики. Кроме того, в здании будут отделение патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок на три операционных и дневной стационар.

В этом году началось строительство нового корпуса травматологии и ортопедии городской клинической больницы № 31, где оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по разным профилям, включая травматолого-ортопедический. Новый корпус объединит функционал всех необходимых отделений, чтобы пациент в одних стенах мог получить всю комплексную помощь по этому направлению. Восьмиэтажное здание площадью около 15 тыс. кв. м расположится рядом с основным корпусом больницы и будет соединено с ним переходом. Новый объект будет оснащен новейшим оборудованием, соответствующим мировым стандартам.

Проект нового корпуса травматологии и ортопедии городской клинической больницы № 31 (Фото: Департамент здравоохранения Москвы)

В рамках развития первичного звена в Москве в текущем году открылись пять новых поликлиник. Всего в рамках программы строительства новых объектов первичного звена планируется построить более 30 новых поликлиник в районах, где их не хватает. Власти обещают завершить программу в 2025 году. «Каждая поликлиника строится по индивидуальному проекту, который при этом учитывает все требования нового московского стандарта. Все эти здания будут современными и функциональными. Запуск в работу новых корпусов позволит снизить нагрузку на существующие учреждения и повысить доступность и качество медицинской помощи для десятков тысяч москвичей», — рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену в поселении Сосенское, поселок Коммунарка. Открыта 4 апреля 2022 года. Ежедневно поликлиника, работающая по новому стандарту, сможет принимать 500 взрослых и 250 детей (Фото: Департамент здравоохранения Москвы)

Проекты-гиганты

В следующем году власти Москвы запланировали ввести в эксплуатацию три корпуса крупнейших больниц. Один из них — лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, где будут оказывать высокотехнологичную помощь и лечить наиболее сложные злокачественные опухоли. Новый лечебно-диагностический комплекс возводят на месте двух старых корпусов. В восьмиэтажном здании общей площадью более 75,6 тыс. кв. м пациенты смогут получать все виды онкологической медпомощи от диагностики до сложнейшего высокотехнологичного лечения на уровне мировых стандартов. Лечебный комплекс рассчитан на 570 мест, включая 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 20 коек стационара кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара. С существующими корпусами новое здание соединят крытыми переходами.

Проект лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени А.С. Логинова (Фото: Департамент здравоохранения Москвы)

Второй крупный проект — Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории Инфекционной клинической больницы № 1, которая обещает стать одним из самых передовых инфекционных стационаров в России. Новый комплекс будет укомплектован новейшей медицинской техникой, что позволит оказывать помощь пациентам любой степени тяжести. Здесь будут боксы мельцеровского типа с особой системой кондиционирования. В результате на площади около 100 тыс. кв. м, что в пять раз больше имеющихся корпусов, будут сконцентрированы мощности по диагностике и лечению самых разных инфекций. Еще одной особенностью клиники станет новая суперсовременная лаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая в сутки сможет проводить до 15 тыс. исследований.

Проект Инфекционного лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы № 1 (Фото: Департамент здравоохранения Москвы)

Третий крупный проект в сфере здравоохранения по масштабу и объему строительства — новый многопрофильный лечебный комплекс в Детской городской клинической больнице святого Владимира. В новом здании будет 482 койки, что позволит значительно увеличить мощность детской больницы. Благодаря вертолетной площадке здесь смогут принимать экстренных пациентов. По заявлению властей, это будет самая современная клиника не только в Москве, но и в России, оснащенная последними медицинскими технологиями, где дети смогут получать многопрофильную помощь.

Проект здания многопрофильного лечебного комплекса в Детской городской клинической больнице святого Владимира (Фото: mos_sobyanin / Telegram)

Обновление и модернизация

В Москве продолжается крупнейшая в истории города программа модернизации амбулаторного звена. Власти запланировали обновить почти половину всех столичных поликлиник и привести их к новому московскому стандарту. Всего в программу вошли более 200 поликлиник, некоторые из них были построены более 50 лет назад. Полностью завершить программу власти планируют к 2024 году.

Московский стандарт поликлиник подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, установку новейшего оборудования, удобную навигацию, создание комфортных зон ожидания, а также единый стандарт набора специалистов.

Городская поликлиника № 11, филиал № 1, после капитального ремонта (Фото: Департамент здравоохранения Москвы)

В Москве активно продолжают обновлять и городские стационары. Сразу несколько объектов открылись в 2022 году после капитального ремонта.

Строительство скоропомощных стационарных комплексов

Значимым событием для Москвы обещает стать внедрение нового стандарта неотложной помощи и появление в столице шести новых современных скоропомощных стационарных комплексов (ССК). Их возводят на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ГКБ им. В.В. Вересаева, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М. Буянова и в капитально ремонтирующемся корпусе Первой Градской больницы им. Н.И. Пирогова. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении строительства ССК ГКБ им. В.В. Вересаева.

Первых пациентов уже в начале 2023 года примут в ССК ГКБ им. В.В. Вересаева и ССК НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Остальные поэтапно также планируют ввести в эксплуатацию в течение следующего года. Ежедневно экстренную медицинскую помощь в новых ССК смогут получать около 1,5 тыс. жителей Москвы.

Работа в новых комплексах будет построена по новому стандарту медицинской помощи. Все ССК оснастят высокотехнологичным оборудованием для проведения различных видов обследований и хирургических вмешательств. Новый стандарт подразумевает работу в цифровой среде и уникальные алгоритмы оказания помощи. Они представляют собой четкие инструкции практически по всем экстренным случаям для каждого члена команды. Одним из главных принципов работы новых ССК станет пациентоориентированный подход, нацеленный на снижение уровня тревоги и дискомфорта пациентов, попавших в больницу. Впервые кроме врачей к пациентам московских скоропомощных стационаров придут социальные координаторы, которые будут оказывать содействие пациентам на всех этапах их пребывания в ССК.

«Модернизация инфраструктуры и внедрение новых стандартов качества и комфорта лечения создадут фундамент развития московского здравоохранения на десятилетия вперед», — заключил мэр Москвы, подводя в Мосгордуме итоги 2022 года.