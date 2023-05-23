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Директор Ромы Зверя назвал виновниками конфликта в баре «пьяное быдло»

Виновниками конфликта в баре директор Ромы Зверя назвал пьяных посетителей
Роман Билык
Роман Билык (Фото: Агенство «Интерпресс» / Global Look Press)

Солист группы «Звери» Роман Билык попал в конфликт в самарском баре «8bit», фрагменты видео опубликовал телеграм-канал «112».

Директор группы «Звери» Александр Островский прокомментировал инцидент РБК, назвав его перепалкой.

«Действительно имела место перепалка вчера в баре, произошла она потому, что пьяные посетители этого бара приставали к Роману — сфотографироваться, автографы, еще что-то. Сначала им было вежливо отказано, потом произошла перепалка, которую видно на видео», — сказал он.

Директор группы отметил, что «ни полиции, ни драки, ни побоев» не было, «все сели в такси и уехали спать». Он отметил, что Роман «в полном порядке».

«У нас конец тура, который длится уже год, и имеет место быть некоторое напряжение и усталость. А пьяное быдло из бара этому только способствует всегда», — заключил Островский.

Телеграм-канал «112» со ссылкой на очевидцев сообщал, что Билык приехал в бар пьяный и там у него произошел конфликт с посетителями.

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