Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 86,5 (+0,22) Инвестиции, 22 мая, 16:39 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 79,94 (+0,03) Инвестиции, 22 мая, 16:39
Госдума поддержала закон о трудовых гарантиях для мобилизованных Политика, 16:17
Акции «Газпром нефти» подешевели после рекомендации дивидендов Инвестиции, 16:17
Военная операция на Украине. Карта на 23 мая Политика, 16:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:14
Российский футболист «Црвены Звезды» получил гражданство Сербии Спорт, 15:59
Климатологи оценили идею переноса столицы в Сибирь из-за смены климата Общество, 15:55
Как создавалась легенда Take-Two и зачем инвесторам ждать GTA 6 Pro, 15:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды Инвестиции, 15:49
Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности Политика, 15:47
Вильфанд сообщил о приходе лета в некоторые регионы России Общество, 15:46
Минпромторг напомнил Uniqlo о возможности уйти, как «Макдоналдс» Бизнес, 15:45
Лукашенко пообещал «сорвать шкуру» с губернаторов из-за медицины в селах Общество, 15:45
Советник президента ЮАР прибыл в Москву для обсуждения мирной инициативы Политика, 15:36
Путин ответил на мнения о нелегких временах словами об особом моменте Политика, 15:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Госдума поддержала закон о трудовых гарантиях для мобилизованных

Госдума поддержала закон о трудовых гарантиях для мобилизованных и добровольцев
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности парламента

«Законопроектом предлагается приостанавливать течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы и возобновлять их после завершения прохождения гражданином военной службы», — говорится в пояснительной записке.

Указанные нормы не будут применяться в отношении краткосрочных служебных контрактов (не более 1 года), а также служебных контрактов, заключенных на время выполнения определенного задания либо на период замещения отсутствующего государственного служащего.

В отношении этих лиц будут действовать ранее установленные гарантии, предусматривающие приоритетное устройство на прежнее место работы после расторжения служебного контракта в период прохождения военной службы.

Действие поправок в статью 12-1 федерального закона
«О системе государственной службы Российской Федерации» предложили распространить на правоотношения, возникшие с даты начала военной операции на Украине.

До этого, если госслужащий пошел в армию, то контракт не приостанавливался, а по истечении срока его действия государственная служба прекращалась. При этом не обеспечивалось гарантированное возвращение государственного служащего на прежнее место работы, а возможность восстановления на государственной службе зависело от наличия свободных вакансий.

Теги
Госдума мобилизация трудовой договор
Материалы по теме
В Совбезе Белоруссии предупредили, что НАТО может напасть без мобилизации
Политика
Власти Якутии потребовали проверить данные о записи мобилизованных в ЧВК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter