Госдума поддержала закон о трудовых гарантиях для мобилизованных и добровольцев

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности парламента



«Законопроектом предлагается приостанавливать течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы и возобновлять их после завершения прохождения гражданином военной службы», — говорится в пояснительной записке.

Указанные нормы не будут применяться в отношении краткосрочных служебных контрактов (не более 1 года), а также служебных контрактов, заключенных на время выполнения определенного задания либо на период замещения отсутствующего государственного служащего.

В отношении этих лиц будут действовать ранее установленные гарантии, предусматривающие приоритетное устройство на прежнее место работы после расторжения служебного контракта в период прохождения военной службы.

Действие поправок в статью 12-1 федерального закона

«О системе государственной службы Российской Федерации» предложили распространить на правоотношения, возникшие с даты начала военной операции на Украине.

До этого, если госслужащий пошел в армию, то контракт не приостанавливался, а по истечении срока его действия государственная служба прекращалась. При этом не обеспечивалось гарантированное возвращение государственного служащего на прежнее место работы, а возможность восстановления на государственной службе зависело от наличия свободных вакансий.