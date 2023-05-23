Вильфанд сообщил о приходе лета в некоторые регионы России

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До конца недели в некоторых регионах севера европейской части России, а также в Поволжье и на Урале установится жаркая погода, температура воздуха будет на 7–14 градусов превышать климатическую норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Лето сейчас пришло в целый ряд регионов нашей страны. Сейчас температура с 24 по 27 мая в Ненецком автономном округе — самый север европейской части страны — на 13–14 градусов выше нормы. И это означает, что максимальная температура будет 21–25 [градусов], выше, чем в большинстве районов умеренной зоны европейской России», — сказал Вильфанд «Интерфаксу».

Синоптик уточнил, что «очень высокая температура» до конца недели прогнозируется в Архангельской, Мурманской, Вологодской областях, в Республике Карелия. Там будет от плюс 22 до плюс 27 градусов.

«И потрясающая высокая температура в Республике Коми — с 24 по 28 мая на 7–12 градусов выше нормы, и максимальные значения будут в диапазоне плюс 24–30 градусов», — уточнил Вильфанд.

В то же время на ближайшие дни он предсказал осадки в Краснодарском крае, Ставрополье, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях и республиках Северного Кавказа. На юге европейской части России они будут сопровождаться градом, может потребоваться разгон облаков для защиты виноградников, сообщил Вильфанд ТАСС.

При этом в Москве и некоторых других регионах за рабочие дни этой недели выпадет от 35 до 50% месячной нормы осадков.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала РБК, что на большей части европейской части России погоду будут определять циклоны.

«Поэтому без осадков практически нигде не обойдется. Что касается температурного режима: до этого у нас наблюдалась в средней полосе России в большей степени отрицательная аномалия — были холодные первые 20 дней мая. Температура воздуха будет выходить на норму в средней полосе России», — сказала она.

Позднякова уточнила, что на юге ситуация будет улучшаться, потому что до этого там было довольно холодно. «До конца недели там температура будет близка к климатической норме. Что касается Санкт-Петербурга и северо-запада ЦФО, он в выходные дни окажется в тыловой части циклона, там будет поступать холодный воздух», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в Москве температура будет ниже климатической нормы — в выходные дни придет похолодание.

«Зато на Урале погоду будет определять антициклон, там сохраняется очень жаркая погода и чрезвычайный класс пожарной опасности», — уточнила собеседница РБК.