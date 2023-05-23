Организацию «Маньяки. Культ убийств» внесли в список террористических

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Росфинмониторинг внес в список экстремистских и террористических организацию «Маньяки. Культ убийств» (МКУ, Верховный суд признал ее террористической и запретил в России в январе). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Внесение в реестр Росфинмониторинга означает блокировку банковских счетов в России.

Признания МКУ террористической требовала Генпрокуратура. По ее данным, МКУ была создана на Украине и основана на нацистской идеологии, а ее целью указано создание «расового чистого государства».

Как пояснял официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, продвижение идей МКУ в интернете «направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха». Он заявил, что участники движения «совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан». Деятельность движения «представляет угрозу безопасности общества и государства» — это и послужило основанием для обращения Генпрокуратуры России в суд, заключил Иванов.