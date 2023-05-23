В Кремле объяснили смену главы управления по борьбе с коррупцией

Песков: управления по кадрам и борьбе с коррупцией объединили для повышения эффективности

Андрей Чоботов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Управления Кремля по кадрам и борьбе с коррупцией решили объединить, чтобы «упростить, повысить эффективность» работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В ответ на вопрос, ожидаются ли в связи с этим кадровые сокращения, Песков сказал, что ему об этом неизвестно. «Предстоит некоторая работа, в ходе нее будет уточняться кадровый состав», — добавил он.

Андрей Чоботов, который прежде возглавлял Управление по вопросам противодействия коррупции, займет, по словам Пескова, «другую должность в другой структуре».

Представитель главы государства также сообщил, что слияние подобных структур в регионах будет зависеть от региональных властей.

23 мая президент Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником Управления президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. До этого он был начальником Управления президента по вопросам государственной службы и кадров, теперь же Травников возглавил объединенное управление. Генерала Андрея Чоботова освободили от должности главы Управления по вопросам противодействия коррупции.

Управление президента по вопросам государственной службы и кадров до объединения двух структур занималось решением кадровых вопросов и проведением государственной политики в области государственной службы. Управление по вопросам противодействия коррупции обеспечивало реализацию президентских полномочий в области противодействия коррупции.

Чоботов — генерал-лейтенант запаса. Он начинал карьеру в КГБ, в 1999 году перешел на работу в Совет безопасности России, а затем в Министерство обороны. В 2004-м возглавил аппарат военного ведомства. В 2008 году ушел в Военно-промышленную комиссию. В 2012-м перешел на работу в секретариат руководителя администрации президента Сергея Иванова. Главой управления по борьбе с коррупцией стал в 2017 году.



Травников с 2004 года работал в правительстве, в том числе помощником руководителя аппарата кабмина, замминистра регионального развития и замминистра юстиции. В июле 2018-го возглавил управление по конституционным правам россиян. В октябре 2019 года стал руководителем управления по вопросам госслужбы и кадров.