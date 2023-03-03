МЧС: у погибшего на Эльбрусе жителя Тулы не было соответствующей экипировки

В КБР погиб поднимавшийся на Эльбрус в кроссовках турист из Тулы

Альпинист из Тулы, погибший на Эльбрусе, поднимался на гору без необходимой экипировки, передает «РИА Новости» со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ВПСО) МЧС России.

«В нарушение всех правил безопасности турист отправился в направлении вершины без соответствующей экипировки. Необоснованный поступок мужчины привел к трагедии», — говорится в сообщении ведомства. В МЧС уточнили, что турист из Тулы шел в сторону вершины горы в легкой спортивной одежде и кроссовках.

3 марта ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило, что поисково-спасательные работы на Эльбрусе полностью завершены. Спасатели обнаружили тело альпиниста 1985 года рождения из Тулы без признаков жизни на высоте 4800 м.

В Следственном комитете сообщили, что вместе с погибшим на Эльбрус поднималась его знакомая. «На высоте 4300 м женщина почувствовала себя плохо и отказалась от дальнейшего восхождения, а мужчина продолжил подъем», — говорится в сообщении. В СК считают, что причиной смерти стало падение со скалы.

25 февраля при восхождении на Эльбрус на той же высоте умер альпинист; причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. В тот же день в ущелье Терскол в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии трое сноубордистов вызвали сход лавины при спуске по немаркированной трассе.