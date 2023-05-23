В Карелии задержали главу района Максима Антипова за кражу 40 грузовиков с щебнем

В Карелии чиновника задержали за кражу 40 грузовиков с щебнем

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В Карелии возбудили уголовное дело о растрате против главы Медвежьегорского муниципального района Максима Антипова, сообщает МВД по Республике Карелия.

В МВД сообщают, что чиновника обвинили в присвоении имущества в виде выделенной благотворительной безвозмездной помощи. По версии полицейских, Антипов использовал в личных целях стройматериал, переданный для нужд района, и вывез на участок, принадлежащий его семье, 40 машин (не менее 800 тонн) щебня разной фракции.

Против чиновника возбудили дело по ч. 3 ст. 160 УК (растрата). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы

Антипов — чемпион мира по боевому самбо, сообщает «МК». До того как в 2020 стать главой Медвежьегорского района, он был заместителем министра спорта Карелии.