Шольц объяснил немецким школьникам, чем Байден лучше Трампа

Джо Байден (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предпочитает видеть Джо Байдена на посту президента США, чем его предшественника Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Шольц выразил надежду, что Байден будет переизбран на второй срок.

Заявление было сделано в выступлении перед учениками начальной школы недалеко от Берлина. Шольц обвинил Трампа в том, что тот «сеет раздор» и что президентство Трампа было бы плохим не только для Соединенных Штатов, но и для Германии.

Агентство отмечает, что обычно дипломатичный Шольц говорил со школьниками непривычно прямым языком. Это может быть отражением напряжения, которое складывалось в отношениях между Германией и США во время президентства Трампа, когда Шольц был министром финансов, а правительство возглавляла Ангела Меркель.

Одна из самых главных претензий, которые выдвигал Трамп Германии в бытность президентом, — это зависимость от российских энергоносителей. В частности, об этом он говорил в своей речи на Генассамблее ООН 25 сентября 2018 года. Он призвал ФРГ «немедленно изменить курс». «Здесь, в Западном полушарии, мы привержены сохранению нашей независимости от посягательств экспансионистских иностранных держав», — сказал тогда Трамп. Как отмечала The Washington Post, делегация Германии, которую возглавлял занимавший в то время пост главы МИДа Хайко Маас, встретила слова президента США смехом.



«Германия, насколько мне известно, находится в плену у России, потому что она получает так много своей энергии от России», — заявил Трамп на саммите НАТО генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в июле 2018 года. Трамп подчеркнул, что «миллиарды» долларов выплачиваются государству, «от которого мы должны защищать вас».