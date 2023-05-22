Присяжные признали виновным обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени

СК: присяжные вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве девочки в Тюмени

Виталий Бережной (Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС)

Присяжные в Тюмени вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве школьницы Н., сообщает Следственный комитет.

Коллегия присяжных вынесла такой вердикт по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126, ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 105 УК (похищение человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; убийство).

По данным следствия, летом 2021 года Бережной обманным путем заманил девочку к себе в арендованную квартиру, где совершил ее убийство. Ее тело он хранил в квартире, а потом переместил в «труднодоступное место на береговую линию озера Оброчное».

«На основании вердикта коллегии присяжных заседателей судом в отношении Бережного будет вынесен обвинительный приговор», — говорится в сообщении.

В апреле 2023 года суд в Карачаевске арестовал подростка по подозрению в убийстве десятилетней девочки. По версии следствия, подозреваемый следил за ней, когда она шла из школы. По данным МВД, он ударил девочку камнем по голове в подъезде, после чего перерезал ей горло и принес в квартиру. Полиция нашла тело девочки в квартире первого этажа в том же доме, где она проживала.

В МВД говорили, что преступление подозреваемый совершил с целью изнасилования. Дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).