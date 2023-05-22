В Нью-Йорке напали на здание консульства Турции

Вид на фасад «Турецкого дома» в Нью-Йорке (Фото: perkinseastman.com)

«Турецкий дом» — здание, где находится консульство Турции в Нью-Йорке, — подвергся нападению, сообщил телеканал TGRT.

Неизвестный с железным ломом в руке разбил несколько окон на нижнем этаже здания, передает телеканал. TGRT сообщил, что за нападением стоят «сторонники террористов». Полиция Нью-Йорка начала расследование инцидента.

В «Турецком доме» и других посольствах Турции по всему миру проходит досрочное голосование на выборах президента.

Первый тур выборов прошел 14 мая, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу получил 44,88%. Оба кандидата прошли во второй тур — голосование в Турции состоится 28 мая.

Перед первым туром выборов Эрдоган опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео, на котором видно, как представитель Рабочей партии Курдистана (Турция считает ее террористической) призывает голосовать за Кылычдароглу. «Мы не позволим Кылычдароглу, который ходит с террористическими организациями, разделить эту родину», — заявил Эрдоган.

Соперник Эрдогана после публикации видео обвинил Россию во вмешательстве в выборы. «Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране», — говорил Кылычдароглу.