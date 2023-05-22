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Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации из-за сердца

Актриса Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации: ничего я не больная
Галина Польских
Галина Польских (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Актриса Галина Польских, комментируя сообщения о своей госпитализации, рассказала, что регулярно проходит обследование в больнице.

«Я проверяюсь регулярно, на три-четыре дня приезжаю [в больницу]. Меня сейчас проверят, укольчики сделают, ничего я не больная», — рассказала она РБК.

О госпитализации народной артистки РСФСР написал, в частности, телеграм-канал «112». По его данным, Польских госпитализировали в «специализированное медучреждение» в Москве из-за проблем с сердцем и давлением. В сообщении говорилось, что актриса пройдет всестороннее обследование и проведет несколько дней под наблюдением в отделении артериальной гипертензии.

Польских родилась в Москве в 1939 году. В 1964 году она окончила актерский факультет ВГИКа, после чего стала выступать в составе труппы Театра-студии киноактера. За два года до этого Польских сыграла главную роль в фильме режиссера Юлия Карасика «Дикая собака Динго», который получил главный приз на Международном кинофестивале детских фильмов в Венеции.

Всего актриса сыграла более чем в 160 картинах, в том числе в фильмах «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

Теги
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