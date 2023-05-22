В Армению приехала делегация Минобороны США

Кит Филлипс (слева) и Патрик Прайор (Фото: @usembarmenia / Twitter)

В Армению приехали представители Минобороны США генерал-майор Кит Филлипс и сотрудник Патрик Прайор, сообщило американское посольство в Ереване в своем Twitter.

Филлипс и Прайор встретятся с должностными лицами армянского правительства, чтобы обсудить партнерство в области безопасности, заявили в дипмиссии. В Ереване представители американского Минобороны возложили цветы к мемориалу на военном кладбище Ераблур.

В столице Армении также состоялось заседание рабочей группы по вопросам юстиции и правоохранительных органов с участием представителей Министерства юстиции США и американского Агентства по международному развитию (USAID).

22 мая в Армению также приехал заместитель госсекретаря по Европе Министерства иностранных дел Великобритании Лео Дохерти, сообщает News.am со ссылкой на пресс-службу армянского МИДа. Встречу с ним проводит армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.