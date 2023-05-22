Умер заслуженный артист России актер Евгений Лукошков

Заслуженный артист России актер театра и кино Евгений Лукошков умер в возрасте 65 лет

Евгений Лукошков (справа) (Фото: Сергей Смольский / ТАСС)

Умер актер театра и кино Евгений Лукошков, сообщил РБК его бывший коллега.

По его словам, похороны состоятся 23 мая, в 17:00. Отпевание пройдет в церкви Святого Иова на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Причина смерти артиста не уточняется. На сайте «Кино-Театр» сказано, что Лукошков скончался 19 мая. Ему было 65 лет.

Евгений Лукошков родился 20 декабря 1957 года. В 1979 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После этого актер работал в Ленинградском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр).

Лукошков основал салон-театр «Санкт-Петербург», в 2005 году создал Фонд Людвига Нобеля, вручающий российскую премию имени инженера, предпринимателя и мецената. Актер также снялся в фильмах «Алкмена и Амфитрион», «Гвоздь из родного дома» и сериле «Черный ворон». В 2002 году Лукошков получил звание заслуженного артиста России.