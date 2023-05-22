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Разработчик сообщил о модернизации комплекса «Гермес» с учетом обстановки

КБП: в России продолжаются испытания ракетного комплекса «Гермес»
Противотанковый ракетный комплекс &laquo;Гермес&raquo;
Противотанковый ракетный комплекс «Гермес» (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Испытания многофункционального ракетного комплекса «Гермес» в России продолжаются, идет его модернизация «с учетом изменения обстановки и задач», сообщили «РИА Новости» в Конструкторском бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

«Решение о поставке будет принято по результатам испытания», — добавил разработчик.

Перспективный ракетный комплекс «Гермес» предназначен для ударов по бронетехнике, различным сооружениям и летательным аппаратам на дальности до 100 км. Ракета базовой версии развивает скорость до 1,3 тыс. м/с.

Приоритетное направление деятельности КБП — разработка высокоточного оружия. Предприятие производит в том числе противотанковые, межвидовые и артиллерийские комплексы, штурмовое вооружение, системы ПВО и стрелково-пушечное вооружение.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» российской армии Сергей Зыбинский 21 мая сообщал, что военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ на купянском направлении боеприпасом «Краснополь», который разработан КБП. Это корректируемый снаряд калибра 152 или 155 мм. Максимальная дальность стрельбы боеприпасом — 22–25 км.

Теги
ракетный комплекс конструкторское бюро Тула Ростех
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