В Британии назвали улучшения российской армии за год операции на Украине

Российская артиллерия за год существенно доработала свой разведывательно-ударный комплекс и улучшила способность вести огонь с нескольких позиций, следует из доклада Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).

В отчете также отмечается, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «по-прежнему сильны». Они обеспечивают уничтожение примерно десяти тысяч украинских беспилотников в месяц.

Одним из самых сильных формирований российской армии оказались инженерные войска. «Российские инженеры возводят сложные заграждения и полевые укрепления по всему фронту. Сюда входят железобетонные траншеи и командные бункеры, проволочные заграждения, противотанковые ежи, противотанковые рвы и сложные минные поля», — говорится в отчете. Минирование со стороны российских войск, в частности использование противотанковых и противопехотных мин, представляет «собой серьезную тактическую проблему для украинских наступательных операций», отмечают эксперты.

Они отметили адаптацию российской армии к новым условиям на поле боя, а также «централизованной процесс выявления недостатков». «Таким образом, можно сделать вывод, что Вооруженные силы России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в сфере обороны», — говорится в отчете RUSI

RUSI — один из старейших аналитических центров в области обороны и безопасности со штаб-квартирой в Лондоне. Он был основан в 1831 году герцогом Веллингтона сэром Артуром Уэлсли. Первоначальной целью центра было изучение военно-морского флота и военных наук. В 20 и 21 веке RUSI расширил сферу своей компетенции, включив в нее все вопросы обороны и безопасности, включая финансовую и организованную преступность, а также терроризм и идеологии.