Япония подарила лидерам на G7 бокалы для вина и бинокли

Фото: mofa.go.jp Фото: mofa.go.jp Фото: mofa.go.jp Фото: mofa.go.jp Фото: mofa.go.jp

Власти Японии подарили иностранным лидерам и руководителям международных организаций лакированные перьевые ручки и бокалы для вина в честь завершения саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Об этом сообщил японский МИД.

Также японская сторона подарила иностранным гостям традиционную японскую лакированную посуду и бинокли для просмотра спектаклей театра кабуки.

В другом отчете ведомства сказано, что на представительском ужине, который прошел накануне в отеле Grand Prince Hiroshima, гостей угощали традиционными японскими, а также европейскими блюдами. В меню были закуска из мяса и водорослей цукудани с устричным кремом, морские ежи, окономияки (японские капустные блины с начинкой), лангусты, королевские крабы и фигурки из шоколада в форме бумажных журавлей.

Саммит G7 проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая. В нем приняли участие представители всех стран «Большой семерки» — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. Также на саммит приехали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, премьер Австралии Энтони Албаниз, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер Островов Кука Марк Браун и президент Коморских островов Ассумани Азали.

Кроме того, в мероприятиях саммита участвовали генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.